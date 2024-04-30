NOTRUF
Folge vom 30.04.2024: Schlaflos durch die Nacht
44 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 12
Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten verlangt Notfallsanitäter André Vorreyer alles ab: Welches der Opfer benötigt zuerst medizinische Versorgung? - Rettungssanitäterin Jane Lang will eine bewusstlose Person im Park versorgen, doch sie ahnt nicht, dass ihr Angreifer noch vor Ort ist. - Und: Ein junger Fußballer knallt mit dem Kopf gegen den Torpfosten. Doch die Rettungskräfte stellen schnell fest, dass das nicht der Grund für seine Atemnot ist.