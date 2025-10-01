Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Knochen des Anstoßes

Paramount GlobalStaffel 2Folge 10
Knochen des Anstoßes

Knochen des AnstoßesJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 10: Knochen des Anstoßes

40 Min.Ab 12

Im Heritage-Museum wird Jennifer Abernathy getötet. Sie arbeitete an einem alten Schädel, der auf Indianerland gefunden worden war. Anhand der Aufzeichnungen stellt Charlie fest, dass das Alter des Schädels über 10.000 Jahre betragen muss. Das Land, auf dem der Schädel gefunden wurde, gehört dem Stamm der Wiyana, die, weil sie als Erste auf diesem Land siedelten, das Nutzungsrecht haben. Doch dann zeigt Don das Computer-Foto des Schädels der Wissenschaftlerin Mrs. Schmidt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Alle 6 Staffeln und Folgen