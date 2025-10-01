Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Vor aller Augen

Staffel 2Folge 8
Vor aller Augen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 8: Vor aller Augen

40 Min.Ab 12

Das FBI hebt einen Drogenhändlerring aus, doch der Einsatz läuft nicht wie geplant. Ein Haus, in dem sich ein Drogenlabor befindet, fliegt in die Luft und einer der FBI-Männer stirbt. In den Ruinen des Hauses finden die Ermittler einen zerstörten Laptop. Auf dessen Festplatte sind Fragmente von Dateien. Charlie kann einige rekonstruieren und schnell wird klar, dass es hier nicht nur um Drogen geht, sondern auch um Kinderpornografie im großen Stil.

