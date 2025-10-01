Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Giftig

Paramount GlobalStaffel 2Folge 9
Giftig

GiftigJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 9: Giftig

42 Min.Ab 12

Nachdem vier Menschen fast an der Einnahme von nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten gestorben sind, wird das FBI eingeschaltet. Die Ermittler vermuten Produkt-Sabotage. Bald wird klar, dass alle Mittel - ein Nasenspray, ein Hustensaft sowie zwei Asthma-Inhalatoren - mit dem Mittel Primalect versetzt worden sind. Während die Ermittler noch rätseln, wieso gleich vier verschiedene Mittel von Graybridge Pharmaceuticals vergiftet wurden, taucht eine Art Gift-Manifest auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Alle 6 Staffeln und Folgen