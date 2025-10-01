Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 11: Brandstiftung
42 Min.Ab 12
Ein Brandstifter legt ein Feuer bei einem Autohändler, bei dem ein Verkäufer ums Leben kommt. Charlie bietet sich an, ein Profil des Brandstifters zu erstellen, aber schnell muss er feststellen, dass hinter diesem Brand zwei Leute stecken müssen. Am Tatort ist das Symbol einer radikalen Umweltschutzgruppe, der "ELM", aufgesprüht. Allerdings bestreitet die "ELM" die Tat vehement ...

Alle 6 Staffeln und Folgen
