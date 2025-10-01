Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 6: Weiches Ziel
41 Min.Ab 12
Aus einer Übung der Homeland Security wird bitterer Ernst, als in einem U-Bahnhof ein Anschlag mit Giftgas stattfindet. Dennoch weigert sich der Leiter der Übung, Peter Houseman, dieses Training auszusetzen, solange der Attentäter nicht gefasst ist. Eine erste Spur führt zu einem Ex-Soldaten, doch der beteuert, mit der ganzen Sache nichts zu tun zu haben. Da erst entdeckt Charlie mit seinen Berechnungen, dass es kein Terrorakt war, sondern ein Attentat auf Houseman persönlich.
Weitere Folgen in Staffel 2
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
