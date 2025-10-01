Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Paramount GlobalStaffel 2Folge 12
Folge 12: Das Domino-Prinzip

43 Min.Ab 12

Bei einem Einsatz im Gang-Milieu kommt der undercover ermittelnde FBI-Agent Anthony Rhimes ums Leben. Weil die Staatsanwaltschaft nicht möchte, dass seine Tarnung auffliegt, kann er nicht mit allen Ehren bestattet werden. Charlie ist über die Anzahl der Gang-Schießereien schockiert. Er stellt die These auf, dass viele dieser Morde untereinander wie Ketten in Verbindung stehen, da ein Mord eine Vergeltungsaktion nach sich zieht, die wiederum gerächt werden muss ...

Paramount Global
