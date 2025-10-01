Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Blutige Ernte

Staffel 2Folge 14
Blutige Ernte

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 14: Blutige Ernte

43 Min.Ab 12

Das FBI erhält einen Tipp, dass in einem Hotelkeller etwas Verdächtiges vorgeht. In einer abgelegenen Ecke des Kellers finden die Agenten jede Menge Blut sowie Eiswürfel und eine Autobatterie - Colby vermutet einen Folterkeller. Bei der weiteren Durchsuchung der Räumlichkeiten finden die Agenten Santi, eine Inderin, die völlig verschüchtert in einer Ecke sitzt. Anhand der geschmolzenen Eiswürfel kann Charlie berechnen, was an diesem Tatort passiert sein muss ...

