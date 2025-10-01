Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verfolgungskurven

Paramount GlobalStaffel 3Folge 1
Folge 1: Verfolgungskurven

42 Min.Ab 16

Die Lehrerin Crystal Hoyle verführt ihren 17-jährigen Schüler Buck. Außer ihrer Liebelei haben die beiden jedoch auch grausame Mordgelüste - die Spur ihrer Bluttaten zieht sich inzwischen durch mehrere Bundesstaaten. Charlie entwickelt besondere Verfolgungskurven, um das Mörderpärchen ausfindig zu machen. Buck geht dem Team um Don bald ins Netz, während Crystal entkommen kann. Niemand ahnt von ihrem niederträchtigen Plan, Megan zu entführen ...

