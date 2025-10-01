Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 1: Verfolgungskurven
42 Min.Ab 16
Die Lehrerin Crystal Hoyle verführt ihren 17-jährigen Schüler Buck. Außer ihrer Liebelei haben die beiden jedoch auch grausame Mordgelüste - die Spur ihrer Bluttaten zieht sich inzwischen durch mehrere Bundesstaaten. Charlie entwickelt besondere Verfolgungskurven, um das Mörderpärchen ausfindig zu machen. Buck geht dem Team um Don bald ins Netz, während Crystal entkommen kann. Niemand ahnt von ihrem niederträchtigen Plan, Megan zu entführen ...
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS Television
