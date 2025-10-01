Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Schatzsuche

Staffel 3Folge 13
Folge 13: Schatzsuche

41 Min.Ab 12

Ein toter Bergungstaucher lässt ein Verbrechen auf hoher See vermuten. Sein Bergungsschiff, dessen Besitzer verschollen sind, war auf der Suche nach der versunkenen "Cheetah". Ungewöhnlich werden die Untersuchungen, als sich der Geheimdienst NSA in die Ermittlungen einklinkt und Charlie im Geheimen bittet, die "Cheetah" zu lokalisieren, ohne das FBI darüber zu informieren. Das große Interesse an dem gesunkenen Schiff deutet auf eine begehrte, gefährliche Ladung an Bord hin.

Paramount Global
