Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 8: Die Doping-Formel
42 Min.Ab 12
Der Baseballspieler Vick Johnston stirbt an einer Doping-Überdosis. Don und sein Team finden schnell heraus, dass Johnston aufgrund seines Dopings erpresst wurde. Oswald Kittner, ein hochbegabter Schulabbrecher mit einem Faible für Mathematik, hat eine Formel entwickelt, mit der sich herausfinden lässt, welche Spieler dopen und welche nicht. Da Johnstons Dopingmittel bislang nicht nachweisbar war, stellt Kittners Analyse nun eine große Bedrohung für die Pharmaindustrie dar.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
