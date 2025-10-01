Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 16: Harte Bandagen
42 Min.Ab 16
Davids alter Freund Ben Ellis soll angeblich zwei Freefight-Kämpfer vergiftet haben. Beide Opfer starben noch vor Ort an einem Herzstillstand. Ben schwört, nichts mit den Anschlägen zu tun zu haben und ist auf Davids Hilfe angewiesen. Da er allein nicht besonders weit kommt, greift ihm die Gerichtsmedizinerin Claudia unter die Arme. Mit ihren Ergebnissen erstellt Charlie von jedem anderen Kämpfer Kampfkurven, die einen von ihnen besonders verdächtig scheinen lassen.
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS Television
