Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Blackout

Blackout

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 7: Blackout

41 Min. Ab 16

Diverse Anschläge auf Umspannwerke und Trafostationen im Großraum von Los Angeles haben keinen, wie angenommen, terroristischen Hintergrund. Eher sorgen sie dafür, dass im Bundesgefängnis ständig das Notstromaggregat anspringt. Mit einer vorgetäuschten Diesellieferung für die Aggregate versucht jetzt ein Drogenkartell seine Killer einzuschleusen, um den inhaftierten Tabakian zu ermorden. Der will nämlich gegen die Drogenbarone aussagen.

