Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 12: Neun Frauen
42 Min.Ab 12
Nachdem man die 14-jährige Josephine an einer Straße aufgelesen hat, gibt sie zu Protokoll, dass Abner Stone, Anführer einer Polygamie-Sekte, sie entführt habe, um sie zu seiner Frau zu machen. Jetzt hat es Stone auf ihre Mutter abgesehen. Bei der Analyse der Spuren benötigt Charlie Unterstützung. Man kommt dahinter, dass Abners Eltern blutsverwandt waren und Abner selbst eine "reinblütige" Frau braucht, um sich fortpflanzen zu können ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
