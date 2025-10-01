Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 14: Kapital à la carte
42 Min.Ab 16
In einigen der luxuriösesten Restaurants von L.A. kommt es immer wieder zu Überfällen, bei denen vermögenden Gästen gezielt die Kreditkarten geraubt werden. Später dienen fingierte Websites dazu, die Konten abzuschöpfen. Charlie soll die Geldströme zurückverfolgen und stößt auf eine mysteriöse Bank auf der Karibikinsel Nauru, mit deren Hilfe eine mexikanische Todesschwadron ihre grausamen Einsätze in Mexiko finanziert.
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
