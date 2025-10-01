Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 11: Entführt, verfolgt
39 Min.Ab 12
Bonnie Parks, eine bekannte Enthüllungsreporterin, wird vermisst - Don und sein Team machen sich sofort auf die Suche. Plötzlich wird Charlie von einem silbernen Truck verfolgt, dessen Fahrer ihn umzubringen versucht. Währenddessen stellt sich heraus, dass Richard Taylor die Reporterin entführen ließ, um sie für eine Weile außer Gefecht zu setzen. Parks weiß über die geheimen Machenschaften Taylors Bescheid, der Immobilienwerte manipuliert, um an billige Grundstücke zu gelangen.
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
