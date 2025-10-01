Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Entführt, verfolgt

Paramount GlobalStaffel 4Folge 11
Folge 11: Entführt, verfolgt

39 Min.Ab 12

Bonnie Parks, eine bekannte Enthüllungsreporterin, wird vermisst - Don und sein Team machen sich sofort auf die Suche. Plötzlich wird Charlie von einem silbernen Truck verfolgt, dessen Fahrer ihn umzubringen versucht. Währenddessen stellt sich heraus, dass Richard Taylor die Reporterin entführen ließ, um sie für eine Weile außer Gefecht zu setzen. Parks weiß über die geheimen Machenschaften Taylors Bescheid, der Immobilienwerte manipuliert, um an billige Grundstücke zu gelangen.

