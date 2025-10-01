Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Zeugenschutz

Paramount GlobalStaffel 4Folge 6
Zeugenschutz

Folge 6: Zeugenschutz

42 Min.Ab 12

Leah Wexford, eine Kronzeugin in einem Mafiaprozess, wird, kurz nachdem sie mit Don essen war, von einem Killer ermordet. Charlie erstellt eine sogenannte CART-Analyse über seinen Bruder, um festzustellen, ob er eine Mitschuld am Tod von Leah Wexford trägt, denn Don hatte vor fünf Jahren ein Verhältnis mit ihr. McGurn, der Pate einer Mafia-Familie, den Don zuerst verdächtigt, streitet ab, den Auftrag für den Mord an Leah gegeben zu haben ...

