Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 13: Der schwarze Schwan
40 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12
Bei einer Razzia nehmen Don und sein Team den Drogenbaron Isaac Meechum gefangen, der mit seiner Bande "America Front" einen Anschlag auf eine Bank verüben wollte. Obwohl sich Issac nicht verhandlungsbereit zeigt, gelingt es Charlie, das Versteck der Gruppierung ausfindig zu machen und stößt dort auf diverse Bauteile für eine Bombe. Als das Team das Haus stürmt, kommt es zu einer Explosion ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television
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