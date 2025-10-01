Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Endspiel

Paramount GlobalStaffel 4Folge 15
Endspiel

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 15: Endspiel

41 Min.Ab 12

Drei Männern brechen in ein Haus ein und entführen einen Vater und dessen Tochter, einzig die jüngere Tochter kann fliehen. Später identifiziert das Mädchen zwei der Männer als Marines, die auch ihrem Verwandten Clay Porter nicht unbekannt sind. Er war mit einem der Kidnapper im Irak und hatte Wachdienst, als der einen Einheimischen zu Tode gefoltert hat, weil er ihm nicht das Versteck von Millionen von Dollar sagen wollte. Angeblich soll Porter den geheimen Ort kennen ...

