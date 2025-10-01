Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 14: Schachmatt
In einem Gerichtsverfahren werden zwei Zeugen umgebracht. Ausgerechnet die Staatsanwältin und Ex-Freundin von Don, Robin Brooks, wird zur Hauptverdächtigen. Doch dann gerät sie selbst in Gefahr, und Don erschießt die Auftragsmörderin, kurz bevor sie Robin ermordet hätte. Die Spur führt ihn und seine Freunde zu einem 14-jährigen Schachprofi, in dessen Notizbuch mit Schachlektionen kodierte Mordfälle enthalten sind. Plötzlich steht der Junge selbst auf der Abschussliste ...
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
