Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Schachmatt

Staffel 4Folge 14
Schachmatt

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 14: Schachmatt

42 Min.Ab 12

In einem Gerichtsverfahren werden zwei Zeugen umgebracht. Ausgerechnet die Staatsanwältin und Ex-Freundin von Don, Robin Brooks, wird zur Hauptverdächtigen. Doch dann gerät sie selbst in Gefahr, und Don erschießt die Auftragsmörderin, kurz bevor sie Robin ermordet hätte. Die Spur führt ihn und seine Freunde zu einem 14-jährigen Schachprofi, in dessen Notizbuch mit Schachlektionen kodierte Mordfälle enthalten sind. Plötzlich steht der Junge selbst auf der Abschussliste ...

