Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Staffel 4Folge 12
Folge 12: In Uniform

42 Min.Ab 12

Don und sein Team müssen sich mit einer Reihe von Vergewaltigungen auseinandersetzen, für die mit großer Wahrscheinlichkeit ein Polizist verantwortlich ist. Megan kämpft bei diesem Fall mit alten Wunden, denn ihrer Freundin ist vor Jahren dasselbe passiert. Durch die Zeugenaussage von Josie Biggs kommt Charlie dem Täter auf die Spur. Im benachbarten Bezirk haben sich nämlich die betroffenen Frauen mit einem Trippererreger angesteckt ...

