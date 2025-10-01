Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Todesmelodie

Paramount GlobalStaffel 4Folge 17
Todesmelodie

TodesmelodieJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 17: Todesmelodie

41 Min.Ab 12

Der Rapper Hunter wird auf offener Straße ermordet. Als David und Liz seine Frau nach dem Tathergang befragen, beginnt plötzlich ein gefährlicher Schusswechsel, bei dem Derek schwer verletzt wird. Angeblich hat Hunter ein äußerst schwieriges Mathematikprogramm entwickelt, was sofort Charlie und Larry auf den Plan ruft. Hunter soll diverse Radiosender bestochen haben, damit sie seine Musik spielen und die Songs eines anderen Rappers nicht veröffentlichen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Alle 6 Staffeln und Folgen