Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 17: Todesmelodie
41 Min.Ab 12
Der Rapper Hunter wird auf offener Straße ermordet. Als David und Liz seine Frau nach dem Tathergang befragen, beginnt plötzlich ein gefährlicher Schusswechsel, bei dem Derek schwer verletzt wird. Angeblich hat Hunter ein äußerst schwieriges Mathematikprogramm entwickelt, was sofort Charlie und Larry auf den Plan ruft. Hunter soll diverse Radiosender bestochen haben, damit sie seine Musik spielen und die Songs eines anderen Rappers nicht veröffentlichen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren