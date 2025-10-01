Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Abgestürzt

Paramount GlobalStaffel 5Folge 1
Folge 1: Abgestürzt

40 Min.Ab 12

Das FBI findet die Leichen von zwei Kletterern, in deren Talkumbeuteln Diamanten versteckt sind. Bei Nachforschungen stoßen die Ermittler auf das Flugzeug, mit dem die Diamanten transportiert werden sollten. Dieses ist in bergigem Gelände abgestürzt, die Kletterer haben das Flugzeug entdeckt und die Diamanten entwendet. Um an ihre Beute zu kommen, nehmen die eigentlichen Diamantendiebe die Freunde der verunglückten Kletterer als Geiseln ...

