Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Der Bus

Staffel 5Folge 12
Der Bus

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 12: Der Bus

40 Min.Ab 12

Don und sein Team haben vier Stunden Zeit, um einen Bus zu stürmen, in dem Geiseln festgehalten werden. Da die Scheiben des Busses mit Farbe besprüht wurden, gelingt es dem SWAT-Team nicht, den Bus einzusehen. Charlie erstellt einen Plan des Busses, um diesen zu stürmen. Der Bus allerdings ist leer, und das SWAT-Team kann gerade noch den Drogenermittler Shuler stellen ...

