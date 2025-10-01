Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Mann zu viel

Folge 20: Ein Mann zu viel

43 Min.Ab 12

Das LAPD bittet das FBI bei der Aufklärung einer Serie professioneller Wohnungseinbrüche um Hilfe. Charlie berechnet, wo die Täter als nächstes zuschlagen werden und prognostiziert die Beteiligung von vier Tätern. Doch der Einsatz wird zum Fiasko: Die Einbrecher sind schwer bewaffnet und ein unerwartet auftauchender fünfter Mann greift Don an. Charlie macht sich Vorwürfe, dass sein Bruder durch ihn im Krankenhaus gelandet ist. Schon bald haben die Ermittler eine heiße Spur ...

