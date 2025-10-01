Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 4: Der netteste Kerl der Welt
42 Min.Ab 12
Seit Jahren jagt Agent Bloom, ein Veteran beim FBI, einen Geist. Besagter Mann schleicht sich in Firmen ein und hat bisher über zehn Millionen Dollar erbeutet. Bloom und Don liegen mit ihrer Vermutung falsch, denn Charlie hat schon eine ganz andere Spur. Der junge Mann heißt Kevin Oliver und war in den jeweiligen Firmen auf der Suche nach einer bestimmten Sozialversicherungsnummer. Doch was hat er mit dieser Nummer vor? Bloom hingegen begeht einen folgenschweren Fehler ...


