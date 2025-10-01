Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Weg der Wellen

Paramount GlobalStaffel 5Folge 7
Folge 7: Der Weg der Wellen

42 Min.Ab 12

Dons alter Freund Nathan, ein ehemaliger Profi-Surfer, wird - auf seinem Board treibend - tot aufgefunden. Was wie ein Unfall aussieht, stellt sich als Mord heraus. Nathan war Parkranger auf den Channel Islands, einem Naturschutz- und Meeresreservat. Schon bald taucht in L.A. Marihuana auf, das von den Channel Islands stammen soll. Und so liegt es an Charlie, den Mörder zu finden. Ist es etwa Nathans Kollege Wilson, der die geheime Plantage betreibt?

Paramount Global
