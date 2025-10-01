Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Tödliche Illusion

Staffel 5Folge 6
Tödliche Illusion

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 6: Tödliche Illusion

41 Min.Ab 12

Als bei der Vorführung eines Tricks die Zauberkünstlerin Talma auf offener Bühne verschwindet, liegt es an Larry, Amita und Charlie, den Trick zu rekonstruieren. Talma scheint sich in Wasser aufgelöst zu haben - und sie war die einzige, die das Geheimnis des Tricks kannte. Die Rekonstruktion erfolgt leider zu spät: Talma wird in einem Wasserzylinder ertrunken aufgefunden. Don hingegen kämpft mit sich und beschließt, wieder mal in die Synagoge zu gehen.

