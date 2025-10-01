Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 16: Markt und Marke
Eine neue Droge drängt auf den Markt - Hawaiian Ice. Charlie schlägt vor, den Markt frühzeitig zu zerstören und will alle Drogen aufkaufen und somit die Marke schädigen, da der Nachschub ausbleibt. Liz stellt sich zur Verfügung, die Drogen undercover zu kaufen, doch Drogendealer ticken anders: Pritchard sieht seine Chance gekommen, den Preis in die Höhe zu treiben. Nun ist guter Rat teuer, denn damit hat Charlie keinesfalls gerechnet ...
