On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 24: Blut und Betrug
49 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12
Am 15. November 1990 wird die 21-jährige Militärpolizistin Erin Tynan ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Leiche der jungen Frau liegt nackt auf dem Bett, weswegen die Polizei von einem Sexualverbrechen ausgeht. Am Tatort entdecken die Polizistin eine einzelne Patrone einer Kaliber .22 Pistole, doch die dazugehörige Waffe der Toten wird vermisst. Hat der Täter diese entwendet und kann dadurch gefunden werden?
