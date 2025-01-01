Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Brüder

WarnerStaffel 1Folge 1
Brüder

BrüderJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 1: Brüder

41 Min.

Lucas und Nathan Scott haben nicht viel gemeinsam - lediglich den gleichen Vater und die Leidenschaft für Basketball. Lucas ist bereits in der Juniorschool aus dem Basketballteam ausgetreten, obwohl er im Vergleich zu Nathan ein viel größeres Talent ist. Die Rivalität der beiden Brüder bleibt allerdings bestehen. Als Keith, der Onkel der Jungs, Lucas ermutigt, wieder zurück ins Basketballteam zu gehen, eskaliert die Situation zwischen den Brüdern ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen