WarnerStaffel 1Folge 12
Crashkurs in Höflichkeit

Folge 12: Crashkurs in Höflichkeit

40 Min.Ab 12

Überraschend stehen Royal und May, Dans Eltern, vor der Tür, um ihrem Sohn an seinem Geburtstag zu überraschen. Dass Dan nicht mehr zu Hause wohnt, wissen die beiden nicht. Dan bittet Deb vor seinen Eltern auf heile Welt zu machen, da er Diskussionen mit ihnen aus dem Weg gehen will. Deb lässt sich auf diesen Deal ein - mit verheerenden Folgen ... Indes verunglückt Peytons Dad auf hoher See. Sie bittet Lucas um Unterstützung. Dabei kommen sie sich näher ...

