One Tree Hill
Folge 15: Plötzlich ist alles anders
41 Min.Ab 12
Lucas wird aus dem Krankenhaus entlassen. Zu Hause angekommen kann er sich endlich dazu durchringen, die Beziehung mit Brooke zu beenden. Sie ist am Boden zerstört und ahnt nicht, dass der Trennungsgrund Peyton ist. Als Lucas zu dieser fahren will, bricht er zusammen und kommt in die Notaufnahme. Währenddessen wird der Scheidungskrieg zwischen Deb und Dan immer schmutziger, und Keith muss seine Werkstatt verkaufen, weil er die Krankenhausrechnung für Lucas nicht bezahlen kann.
