One Tree Hill

Familientherapie

Staffel 1Folge 11
Familientherapie

One Tree Hill

Folge 11: Familientherapie

41 Min.

Nachdem Nathan auf dem Platz zusammengebrochen ist, beschließt Coach Whitey, das Training für eine Weile auszusetzen, damit sich das Team darüber klar wird, was der Sinn des Spiels ist. Für Nathan beginnen damit die Probleme erst richtig: Die Situation zwischen seinen Eltern wird immer schwieriger, nachdem die Mutter Dan rausgeschmissen hat. Die einzige Möglichkeit für Deb ist eine Familientherapie. Dan steht der Sache jedoch nicht besonders aufgeschlossen gegenüber ...

