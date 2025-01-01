One Tree Hill
Folge 4: Ein Schritt zu weit
42 Min.
Die Situation hat sich für Lucas nicht wirklich verbessert: Er wird im Team weiterhin schikaniert, hat sich aber dafür entschieden, sich nicht rausboxen zu lassen, sondern der Sache standzuhalten. Und plötzlich sieht es auch so aus, als ob Nathan nachgeben würde. Freundlich lädt er ihn nach einem weiteren gelungenen Spiel von Lucas zu seiner Teamparty ein. Lucas sagt zu und fährt mit Haley dorthin. Auf der Party provoziert ihn Nathan jedoch aufs Äußerste ...
