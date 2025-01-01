One Tree Hill
Folge 7: Leben im Glashaus
42 Min.Ab 6
Dan veranstaltet sein alljährliches Fest für die Sponsoren des Basketballteams. Dieses Jahr ist jedoch alles anders: Deb lädt Keith und Karen ein, auch Lucas entschließt sich hinzugehen, da Peyton ihn darum bittet ... Nach der Feier erklärt Deb ihrem Mann, dass sie es toll fand, wie er sich diesen Abend gegenüber seinen Gästen - insbesondere Keith und Karen - verhalten hat. Dan erwidert jedoch, dass er nur ihr zuliebe die Rolle des perfekten Gastgebers gespielt habe ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick