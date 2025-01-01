Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Tree Hill

Männerwochenende

Staffel 1Folge 10
Männerwochenende

One Tree Hill

Folge 10: Männerwochenende

42 Min.

Dan plant, mit seiner Frau ein paar romantische Tage zu verbringen, aber Deb besteht darauf, dass er sich endlich seinem Sohn annähert. Kurzerhand fährt er mit Nathan übers Wochenende weg. Dieses Mal setzt er ihn aber nicht mit Basketball unter Druck, sondern mit Golf, und die beiden geraten sich in die Haare. Lucas hingegen genießt seine Zeit mit Brooke. Alles läuft spitze, bis Deb die beiden im Supermarkt erwischt, wie sie eine Familienpackung Kondome kaufen ...

