One Tree Hill
Folge 18: Die guten, alten Zeiten
42 Min.Ab 6
Die alljährliche "Boy Toy"-Auktion steht an, bei der Frauen für einen guten Zweck einen Abend mit den Jungs ersteigern können. Die daraus entstehenden Dates bleiben nicht folgenlos: Haley und Lucas haben endlich wieder einmal Zeit für einander und viel Spaß, bis Lucas eine verstörende Entdeckung macht. Aber auch Nathan und Peyton verbringen einen schönen Abend, der alte Gefühle weckt. Indes macht sich Keith Gedanken um seine Beziehung mit Karen und trifft eine Entscheidung ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick