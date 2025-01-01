Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Die richtige Entscheidung

WarnerStaffel 1Folge 22
Die richtige Entscheidung

Die richtige EntscheidungJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 22: Die richtige Entscheidung

42 Min.Ab 6

Nachdem sich Jake mit dem Baby aus dem Staub gemacht hat, versucht Nicki alles, um die beiden wiederzufinden. Lucas hat sich entschlossen, mit Keith Tree Hill zu verlassen - Haley und Karen sind verzweifelt. Der Ersatztrainer Dan setzt die Mannschaft so unter Druck, dass sie das Endspiel verliert. Am Abend vor der Abreise kommen sich Keith und Deb näher. Dan erwischt die beiden und ist außer sich. Bei der Unterzeichnung der Scheidungspapiere erleidet er einen Herzinfarkt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen