One Tree Hill
Folge 22: Die richtige Entscheidung
42 Min.Ab 6
Nachdem sich Jake mit dem Baby aus dem Staub gemacht hat, versucht Nicki alles, um die beiden wiederzufinden. Lucas hat sich entschlossen, mit Keith Tree Hill zu verlassen - Haley und Karen sind verzweifelt. Der Ersatztrainer Dan setzt die Mannschaft so unter Druck, dass sie das Endspiel verliert. Am Abend vor der Abreise kommen sich Keith und Deb näher. Dan erwischt die beiden und ist außer sich. Bei der Unterzeichnung der Scheidungspapiere erleidet er einen Herzinfarkt.
