Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patchwork Family

Rudis Rachefeldzug

SAT.1Staffel 1Folge 50
Rudis Rachefeldzug

Rudis RachefeldzugJetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 50: Rudis Rachefeldzug

44 Min.Ab 12

Käthes erster Tag in der Tagesklinik verläuft spannend: Sie lernt Finn kennen und stürzt sich gleich ins nächste Abenteuer. Währenddessen finden Rudi und Jeremy heraus, dass Stone ein Heimkind war - und setzen einen perfiden Racheplan in die Tat um ... Ralf versucht weiterhin, einen Draht zu seinem Sohn David zu bekommen - und trifft eine Entscheidung, die Christina schockiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

Alle 1 Staffeln und Folgen