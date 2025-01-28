Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patchwork Family

Kämpfen für die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 53
Kämpfen für die Liebe

Kämpfen für die LiebeJetzt kostenlos streamen

Patchwork Family

Folge 53: Kämpfen für die Liebe

44 Min.Ab 12

Antonia beichtet Juri den Kuss mit Philipp. Wird er ihr verzeihen? Nachdem ihre Beziehung zu Stone aufgeflogen ist, muss Michelle Käthes Wut ertragen - und flüchtet aus dem Haus. Holger schöpft Mut: Ein neuer Job und der Gewinn einer Dubai-Reise - reicht das, um seine Familie zurückzuerobern? Ralf durchkreuzt Michaels geplanten Tag mit Rudi und dringt zudem in Christinas Arbeitswelt ein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patchwork Family
SAT.1
Patchwork Family

Patchwork Family

Alle 1 Staffeln und Folgen