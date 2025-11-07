Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 19vom 07.11.2025
20 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Pawn Stars nehmen einen Oldtimer unter die Lupe. Der "1932 Lincoln Roadster" ist zwar hübsch anzusehen, doch lässt sich der Motor starten?

