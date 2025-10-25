Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 16vom 25.10.2025
Folge vom 25.10.2025

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und seine Kollegen müssen entscheiden, ob sie einen Helm aus dem Ersten Weltkrieg sowie ein Pistolenholster aus einer bekannten TV-Serie kaufen wollen.

Kabel Eins Doku
