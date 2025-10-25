Ohne Schweiß kein PreisJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 16: Ohne Schweiß kein Preis
20 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und seine Kollegen müssen entscheiden, ob sie einen Helm aus dem Ersten Weltkrieg sowie ein Pistolenholster aus einer bekannten TV-Serie kaufen wollen.
