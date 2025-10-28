Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 14vom 28.10.2025
20 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine Reiterjacke aus der Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs findet ihren Weg in den Laden. Ein Kunde bringt ein Buch aus einer limitierten Edition zu den Pfand-Profis - es ist signiert von Cowboy-Legende Will Rogers.

