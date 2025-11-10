Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Vatertag

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 13vom 10.11.2025
Vatertag

VatertagJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 13: Vatertag

21 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Star-Wars-Poster, das wieder vom Markt genommen wurde, interessiert die Pfand-Profis. Es hat neben einem anderen Titel noch weitere Kuriositäten zu bieten.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 2 Staffeln und Folgen