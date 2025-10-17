Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Perspektiven des Todes

Mord am Märchenschloss Neuschwanstein

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 17.10.2025
Mord am Märchenschloss Neuschwanstein

Mord am Märchenschloss NeuschwansteinJetzt kostenlos streamen

Perspektiven des Todes

Folge 1: Mord am Märchenschloss Neuschwanstein

30 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Neuschwanstein, ein Märchenschloss, das täglich Tausende verzaubert. Doch im Juni 2023 verwandelt sich der Traum für zwei beste Freundinnen aus den USA in einen Albtraum. Ein folgenschwerer Zwischenfall an einer abgelegenen Aussichtsstelle löst einen dramatischen Rettungseinsatz aus. Eine von ihnen stirbt wenig später im Krankenhaus. Die Polizei gerät in ein Geflecht widersprüchlicher Aussagen und internationaler Ermittlungen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Perspektiven des Todes
Kabel Eins
Perspektiven des Todes

Perspektiven des Todes

Alle 1 Staffeln und Folgen