Perspektiven des Todes
Folge 1: Mord am Märchenschloss Neuschwanstein
30 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Neuschwanstein, ein Märchenschloss, das täglich Tausende verzaubert. Doch im Juni 2023 verwandelt sich der Traum für zwei beste Freundinnen aus den USA in einen Albtraum. Ein folgenschwerer Zwischenfall an einer abgelegenen Aussichtsstelle löst einen dramatischen Rettungseinsatz aus. Eine von ihnen stirbt wenig später im Krankenhaus. Die Polizei gerät in ein Geflecht widersprüchlicher Aussagen und internationaler Ermittlungen.
