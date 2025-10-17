Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Perspektiven des Todes

Der Schlimmste Serienmörder Deutschlands: Der Todesengel von Sonthofen

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 17.10.2025
Der Schlimmste Serienmörder Deutschlands: Der Todesengel von Sonthofen

Der Schlimmste Serienmörder Deutschlands: Der Todesengel von SonthofenJetzt kostenlos streamen

Perspektiven des Todes

Folge 2: Der Schlimmste Serienmörder Deutschlands: Der Todesengel von Sonthofen

30 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Ein junger Krankenpfleger tötet unbemerkt Patienten mitten in einem Krankenhaus. Was mit dem Diebstahl eines Faxgeräts beginnt, endet in einem Mordfall mit dutzenden Opfern. Stephan L. arbeitet im Krankenhaus Sonthofen – ruhig, unauffällig, gewissenhaft. Doch nachts injiziert er todbringende Medikamente – immer dann, wenn niemand hinschaut. Eine schockierende Serie von Tötungen, aufgedeckt durch Zufall – und durch die Hartnäckigkeit eines Ermittlers, der das Unfassbare nicht glauben will.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Perspektiven des Todes
Kabel Eins
Perspektiven des Todes

Perspektiven des Todes

Alle 1 Staffeln und Folgen