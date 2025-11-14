Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Perspektiven des Todes

Tod in der rauschenden Nacht des WM Sieges

Kabel EinsStaffel 1Folge 14vom 14.11.2025
Tod in der rauschenden Nacht des WM Sieges

Tod in der rauschenden Nacht des WM SiegesJetzt kostenlos streamen

Perspektiven des Todes

Folge 14: Tod in der rauschenden Nacht des WM Sieges

32 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

In der Nacht des WM-Finales 2014 feiert ganz Deutschland – doch in Bad Reichenhall zieht ein Mörder durch die Straßen und hinterlässt einen Toten und eine schwerverletzte Frau. Während die Polizei unter enormem Druck steht, den Täter zu finden, wächst die Angst in der kleinen Kurstadt mit jedem Tag. Überlebende und Zeugen schildern eindringlich die grausamen Momente, die das idyllische Alpenstädtchen in einen Albtraum verwandeln. Ein Phantombild führt die Ermittler zu einem Verdächtigen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Perspektiven des Todes
Kabel Eins
Perspektiven des Todes

Perspektiven des Todes

Alle 1 Staffeln und Folgen