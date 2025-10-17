Die letzte Streife - Jagd auf den PolizistenmörderJetzt kostenlos streamen
Perspektiven des Todes
Folge 3: Die letzte Streife - Jagd auf den Polizistenmörder
30 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Ein nächtlicher Einsatz in einem Augsburger Wald endet tödlich: Ein Polizeibeamter wird bei einer Routinekontrolle erschossen, seine Kollegin überlebt schwer verletzt. Die Täter fliehen, bewaffnet mit Kriegswaffen. Was als normale Streifenfahrt beginnt, entwickelt sich zur größten Fahndung in der Geschichte der Stadt. Die Polizei jagt zwei Männer, die zu allem bereit sind – und stößt dabei auf eine schockierende Wahrheit: Einer der Täter hat bereits vor Jahrzehnten einen Polizisten getötet.
