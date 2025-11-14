Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 13vom 14.11.2025
27 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Ein Bruder vermisst seine Schwester, der einzige Ort, an der er sich besuchen kann, ist ihr Grab. Was ist mit Andrea K. geschehen? Ihre Leiche wird letztendlich in der Weser gefunden, doch wie ist die junge Frau dort hingekommen? Und war sie Opfer von Prostitution? Ein Fall über Drogen, Machtmissbrauch, Misshandlung, psychische Erkrankungen und Menschenhandel.

